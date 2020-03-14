Типографии в Москве принуждают не печатать оппозиционные плакаты

Об этом, как передает ОВД ИНФО, сообщает телеграм-канал «Avtozak LIVE» со ссылкой на одного из сотрудников типографии «Реглет». В один из печатных салонов в центре Москвы пришли сотрудники полиции и «настоятельно рекомендовали» не печатать плакаты. Как рассказал сотрудник этой типографии, в разговоре полицейские упомянули дело «Сети», назвав фигурантов террористами и убийцами.
2020-03-14T20:02:00+03:00
2020-03-14T20:02:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605754-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 14 марта 2020
Загрузка комментариев...