Типографии в Москве принуждают не печатать оппозиционные плакаты

Об этом, как передает ОВД ИНФО, сообщает телеграм-канал «Avtozak LIVE» со ссылкой на одного из сотрудников типографии «Реглет». В один из печатных салонов в центре Москвы пришли сотрудники полиции и «настоятельно рекомендовали» не печатать плакаты. Как рассказал сотрудник этой типографии, в разговоре полицейские упомянули дело «Сети», назвав фигурантов террористами и убийцами.