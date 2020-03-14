Самолет Новосибирск – Москва, получивший сообщение об угрозе взрыва, штатно приземлился в аэропорту «Шереметьево»

Как сообщает ТАСС, борт осматривают сотрудники правоохранительных органов. Сегодня на электронную почту аэропорта поступило анонимное сообщение о «минировании» четырех самолетов. Речь, помимо самолета из Новосибирска, идет о рейсах Москва — Тюмень, Иркутск — Москва и Москва – Челябинск. Борт, следовавший в Челябинск совершил экстренную посадку в Казани, тюменьский рейс сел в аэропорту назначения, Борт Иркутск – Москва следует в Шереметьево в штатном режиме.
2020-03-14T20:01:00+03:00
2020-03-14T20:02:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605752-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3232472.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 14 марта 2020
Загрузка комментариев...