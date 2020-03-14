КС собрался на экстренное заседание для проверки закона о поправках к Конституции

По сведениям ВВС, в заседании не участвует судья Константин Арановский, который ранее заявлял, что Россия не должная считать правопреемницей СССР.

Если Конституционный суд одобрит предложенные президентом Путиным поправки, то их одним пакетом вынесут на общероссийское голосование. На это у судей есть семь дней. Так гласит федеральный закон, который в срочном порядке приняло Федеральное Собрание и одобрили все региональные парламенты. Там же кратко описано, что такое общероссийское голосование. Оно состоится 22 апреля. Это будет среда. На нее перенесут выходной день. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже сказала, что пандемия нового короновируса этому не помешает. Центризбирком также начал подготовку к голосованию. Оно обойдется бюджету примерно в 17 миллиардов рублей. Поправки вступят в силу, если за них проголосует более половины от тех, кто придет на избирательные участки. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждал, что якобы существуют некие указания, по которым регионам предписано обеспечить явку в 70%.

Напомним, подписанный сегодня Владимиром Путиным закон, предусматривает обнуление его президентских сроков. Это позволит действующему главе государства участвовать в выборах 2024 года.