Всем российским сенаторам запрещен выезд за границу из-за угрозы коронавируса

Как передает ТАСС, Совет Федерации также приостанавливает прием иностранных делегаций из тех стран, где есть риск распространения коронавируса.
2020-03-14T19:32:00+03:00
2020-03-14T19:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 14 марта 2020
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