За сутки в России зафиксировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб, все заболевшие за последние две недели посещали европейские страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Вирус обнаружили у девяти человек в Москве, у двух в Кемеровской области, а также по одному человеку заболели в Московской области, Санкт-Петербурге и Калининградской области. Заболевшие находятся в инфекционных боксах. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 59, в т.ч. в Москве – 33. Среди новых заболевших в Москве — трое несовершеннолетних, их школы закрыты на карантин.

Михаил Мишустин заявил о необходимости ввести 14-дневный карантин для россиян и иностранцев, приезжающих из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Об этом Премьер-министр сообщил на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией. Он также призвал россиян минимизировать поездки за границу.