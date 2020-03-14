Конституционный суд в экстренном режиме приступил к проверке закона о поправках к Конституции

Как сообщает Би-би-си», закрытое заседание суда идет в эти минуты в Петербурге, несмотря на выходной день. По информации «Би-би-си», в заседании не участвует судья Константин Арановский, который ранее заявлял, что Россия не должная считать правопреемницей СССР. 12 марта председатель КС Валерий Зорькин говорил, что Арановский находится на больничном. Конституционный суд должен направить президенту свое заключение в течение семи дней. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля.
2020-03-14T19:30:00+03:00
2020-03-14T19:30:45+03:00
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19:30, 14 марта 2020
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В Москве опять «винтят» мирный протест. Задерживают защитников Конституции… Как проповедник таблицы умножения, апостол банальности и представитель Капитана Очевидность говорю вам: презрение путинской малины к закону и правилам приличия отзовется тут, и довольно скоро по историческим меркам, таким низовым правовым нигилизмом, что мы вздрогнем…