Конституционный суд в экстренном режиме приступил к проверке закона о поправках к Конституции

Как сообщает Би-би-си», закрытое заседание суда идет в эти минуты в Петербурге, несмотря на выходной день. По информации «Би-би-си», в заседании не участвует судья Константин Арановский, который ранее заявлял, что Россия не должная считать правопреемницей СССР. 12 марта председатель КС Валерий Зорькин говорил, что Арановский находится на больничном. Конституционный суд должен направить президенту свое заключение в течение семи дней. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля.