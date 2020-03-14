Правозащитника Льва Пономарева избили в полиции, куда он был доставлен после одиночного пикета у здания ФСБ на Лубянке

Об этом сам Пономарев сообщил «Эху Москвы».
78-летний правозащитник намерен обратиться в суд. Всего на Лубянке было задержано около 50 человек, в т.ч. координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.
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Об этом сам Пономарев сообщил «Эху Москвы».
78-летний правозащитник намерен обратиться в суд. Всего на Лубянке было задержано около 50 человек, в т.ч. координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.
В Москве опять «винтят» мирный протест. Задерживают защитников Конституции… Как проповедник таблицы умножения, апостол банальности и представитель Капитана Очевидность говорю вам: презрение путинской малины к закону и правилам приличия отзовется тут, и довольно скоро по историческим меркам, таким низовым правовым нигилизмом, что мы вздрогнем…