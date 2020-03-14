Правозащитника Льва Пономарева избили в полиции, куда он был доставлен после одиночного пикета у здания ФСБ на Лубянке

Об этом сам Пономарев сообщил «Эху Москвы».

78-летний правозащитник намерен обратиться в суд. Всего на Лубянке было задержано около 50 человек, в т.ч. координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.