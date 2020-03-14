С сегодняшнего дня Россия приостанавливает пропуск иностранных граждан через сухопутную границу с Польшей и Норвегией

С сегодняшнего дня Россия временно приостанавливает пропуск иностранных граждан через сухопутную границу с Польшей и Норвегией. Об этом говорится в поручении премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал ФСБ, МВД и МИД. Такие меры связаны с борьбой против распространения коронавируса. Исключение сделано только для граждан Беларуси, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России. С 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза Исключение составят регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно. Ограничения не касаются Великобритании.