С сегодняшнего дня Россия приостанавливает пропуск иностранных граждан через сухопутную границу с Польшей и Норвегией

С сегодняшнего дня Россия временно приостанавливает пропуск иностранных граждан через сухопутную границу с Польшей и Норвегией. Об этом говорится в поручении премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал ФСБ, МВД и МИД. Такие меры связаны с борьбой против распространения коронавируса. Исключение сделано только для граждан Беларуси, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России. С 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза Исключение составят регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно. Ограничения не касаются Великобритании.
2020-03-14T18:32:00+03:00
2020-03-14T18:38:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605734-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 14 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
В Москве опять «винтят» мирный протест. Задерживают защитников Конституции… Как проповедник таблицы умножения, апостол банальности и представитель Капитана Очевидность говорю вам: презрение путинской малины к закону и правилам приличия отзовется тут, и довольно скоро по историческим меркам, таким низовым правовым нигилизмом, что мы вздрогнем…