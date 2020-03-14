На время эпидемии коронавируса у всех представителей православного духовенства Москвы будут измерять температуру

На этот счет распорядился первый викарий патриарха Кирилла по столице митрополит Дионисий. Кроме того, викарий патриарха поручил обеспечить соблюдение в храмах и помещениях общего доступа температурного режима, проветривания и текущей дезинфекции.
2020-03-14T18:31:00+03:00
2020-03-14T18:32:06+03:00
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18:31, 14 марта 2020
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