Правозащитника Льва Пономарева избили в полиции, куда он был доставлен после одиночного пикета у здания ФСБ на Лубянке

Об этом сам Пономарев сообщил «Эху Москвы». По его словам, там же в ОВД «Таганское» избили еще одного задержанного на акции в поддержку политзаключенных. По его словам, их тащили «четыре-пять человек в полицейской форме, в масках, без жетонов». 78-летний правозащитник намерен обратиться в суд. Среди задержанных также оказались координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.