Правозащитника Льва Пономарева избили в полиции, куда он был доставлен после одиночного пикета у здания ФСБ на Лубянке

Об этом сам Пономарев сообщил «Эху Москвы». По его словам, там же в ОВД «Таганское» избили еще одного задержанного на акции в поддержку политзаключенных. По его словам, их тащили «четыре-пять человек в полицейской форме, в масках, без жетонов». 78-летний правозащитник намерен обратиться в суд. Среди задержанных также оказались координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.
2020-03-14T18:31:00+03:00
2020-03-14T18:31:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605730-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 14 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
В Москве опять «винтят» мирный протест. Задерживают защитников Конституции… Как проповедник таблицы умножения, апостол банальности и представитель Капитана Очевидность говорю вам: презрение путинской малины к закону и правилам приличия отзовется тут, и довольно скоро по историческим меркам, таким низовым правовым нигилизмом, что мы вздрогнем…