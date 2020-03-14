14 новых случаев коронавируса в России

Они зафиксированы за последние сутки, общее число заболевших составляет 59.

В сообщении оперштаба говорится, что россияне, которым поставлены диагнозы, в последние две недели посетили Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Также уточняется, что девять случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа обнаружены в Москве, 1 в Московской области, 1 в Санкт-Петербурге, 2 в Кемеровской области, 1 в Калиниградской области.

По данным оперативного штаба, сейчас в нашей стране 59 инфицированных.