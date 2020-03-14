Верующих в Петербурге не пугает новый коронавирус

Они массово целуют мощи Иоанна Предтечи, выставленные в Казанском соборе.

Баночка со спиртом и тряпочка — вот спасение от нового коронавируса. Так, видимо, считают в петербургской епархии РПЦ. Именно этим простым средством протирают ларец с частицей мощей Иоанна Предтечи. Причем удается успеть стереть следы не каждого поцелуя. Кто-то прикладыватся даже к полу. Также в соборе выставлен список икона Казанской Божией Матери. Ее верующие тоже целуют, трогают руками, подносят к ней детей. И это не смотря на то, что РПЦ посоветовала дезенфицировать иконы и не относится к новому коронавирусу легкомысленно. Христианскую святыню привезли в Петербург до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нвоого коронавируса. Ларец с мощами Иоанна Предтечи пробудет в Петербурге еще три дня. Затем реликвию увезут обратно в Израиль.

Накануне власти Петербурга ввели запрет на массовые мероприятия более тысячи человек и ввели решим повышенной готовности из-за пандемии нового коронавирусса.