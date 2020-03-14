Француз Мартен Фуркад стал победителем заключительного старта биатлонного сезона

Гонка в финском Контиолахти стала последней в карьере знаменитого спортсмена.

После того, как было принято решение об отмене из-за короновируса заключительного этапа Кубка в Норвегии, стало понятно, что сезон завершится в Контиолахти. Фуркад, на днях объявивший, что покидает большой спорт, выходил на старт пасьюта вторым. Но провел гонку блестяще и занял первое место. Опередив, в том чсиле, и своего главного конкурента по ходу сезона – Йоханеса Бе. Впрочем, норвежец финишировал четвертым. И этого результата Бе младшему хватило для того, чтобы второй год подряд выиграть общий зачет Кубка мира.

К слову, весь пьедестал почета в сегодняшней гонке заняли французы. Вслед за Фуркадом финишную черту пересекли Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.

Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов, который был на финише 7-м