Глава Манского района Красноярского края сплясал под балалайку на концерте в честь своей инаугурации

Артем Черных был назначен на должность в начале марта.

Согласно видеозаписи, появившейся в соцсетях, чиновник вышел на сцену, когда местный артист играл на балалайке на мотив песни Смуглянка. Встав рядом с ним, глава Манского района начал танцевать вприсядку, в то время как зрительный зал зааплодировал.

Сам Черных в интервью радиостанции «Говорит Москва» объяснил, что видеозапись была сделана во время концерта, посвященного запуску культурного проекта для развития района. Он, по словам чиновника, был приурочен к его инаугурации. Выступавшие артисты, пояснил глава Манского района, не только профессиональные музыканты из Красноярска, но и его друзья, которые решили устроить праздник жителям села Шалинское. К слову, региональный телеканал ТВК ранее передавал, что Черных в честь своей инаугурации также решил устроить народные гуляния.

Черных ранее являлся депутатом заксобрания Красноярского края; также он числится помощником лидера ЛДПР Владимира Жириновского.