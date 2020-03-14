Российские власти усиливают меры по сдерживанию коронавируса

Эпидемиологическую ситуацию в стране теперь будет контролировать межведомственный координационный Совет. В столице ужесточают требования по карантину.

14-дневный карантин введут для всех, кто находится в группах риска – это не только прибывшие из стран, где быстро растет число случаев заражения, но и члены их семей. Соответствующее предложение озвучил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, он поручил проработать вопрос о том, чтобы дать право главному санитарному врачу России обязывать граждан находиться на домашнем карантине. Мишустин также озвучил другие условия, при соблюдении которых снижается риск распространения эпидемии в России.

По словам Мишустина, россияне должны получать максимально полную и достоверную информацию о ситуации с коронавирусом и мерах профилактики.

Россия с понедельника ограничивает авиасообщение с Европой, до этого времени, сегодня и завтра, в аэропортах и на вокзалах будут усилены меры контроля – проверять будут как россиян, так и иностранцев. С завтрашнего дня будет закрыта сухопутная граница с Польшей и Норвегией, из-за этого РЖД пришлось отменить некоторые поезда в Европу.

В Москве, между тем, действует режим повышенной готовности: ужесточены требования по карантину, в школах введено свободное посещение. Также стало известно, что столичные больницы закроют для посетителей — запрет распространяется на все круглосуточные стационары.

Число инфицированных во всем мире почти достигло 140 тысяч человек. В Москве зафиксировано несколько десятков случаев инфицирования.