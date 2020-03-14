Одиночные пикеты против репрессий и в поддержку политзаключенных прошли сегодня у здания ФСБ

Почти все участники акции – около 40 человек были задержаны. Серьезно пострадал при задержании правозащитник Лев Пономарев.

Первые активисты начали подходить к зданию ФСБ к 14 часам, в 15 они планировали создать цепь, встав на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Однако все попытки провести даже одиночные пикеты полиция жестко пресекала. По 10-15 силовиков подходили к каждому, кто разворачивал плакат у здания ФСБ, и отводили в автозак, некоторых тащили туда. Происходило это под крики «Позор!». Многие сопротивлялись, возникали стычки, в ряде случаев почти завязывались драки. Среди задержанных оказался и председатель движения «За права человека» Лев Пономарев. По словам правозащитника, в ОВД его избили.

Находящиеся в автозаке изнутри пытались его раскачивать и стучали.

Силовики постоянно повторяли в мегафоны фразу о том, что акция несогласованна, требовали разойтись и не мешать проходу граждан.

Участники акции тем не менее не останавливались и на смену задержанным к зданию ФСБ выходили новые активисты, требуя обнулить сроки политзаключенным. Поддержать собравшихся пришел политик Сергей Удальцов. Он призвал к амнистии политзаключенных.

Пленка Удальцов:

Одна из участниц акции Нина рассказала, что не могла остаться дома, когда в заключении находятся невинные люди.

Задержанных у здания ФСБ отвезли в ОВД «Таганский», «Мещанский», «Басманный» и «Хамовники».

Как отмечает сайт «ОВД-Инфо» среди задержанных на акции у здания ФСБ было трое несовершеннолетних