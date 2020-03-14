Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции

Накануне все регионы поддержали проект поправок, постановление о результатах этой процедуры сегодня принял Совфед. Теперь закон будет направлен для проверки в КС. Как сообщает пресс-служба суда, проверка будет проведена в течение семи дней, слушания не будут публичными, решение будет незамедлительно направлено президенту. После этого пройдет общероссийское голосование по поправкам, которое запланировано на 22 апреля.



Как заверила спикер СФ Валентина Матвиенко, ситуация с коронавирусом на процедуру не повлияет.

Вероятность того, что КС не утвердит поправки в Конституцию крайне мала. Так считает публицист Виктор Шендерович.

Напомним, подписанный закон предусматривает обнуление президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему участвовать в выборах 2024 года. Ранее с инициативой внести такую поправку выступила депутат ГД Валентина Терешкова.

Между тем, по Москве и регионам прокатилась волна одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Об обнулении президентских сроков Путина вспоминают и на акциях в поддержку политзаключенных.