Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял четвертое место в гонке преследования на 12,5 км и одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20. Весь призовой подиум в гонке преследования заняли спортсмены из Франции. Победу одержал Мартен Фуркад для него гонка преследования в Финляндии стала последней в карьере. Россиянин Александр Логинов стал седьмым, Евгений Гараничев — 15-м.