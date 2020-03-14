Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял четвертое место в гонке преследования на 12,5 км и одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20. Весь призовой подиум в гонке преследования заняли спортсмены из Франции. Победу одержал Мартен Фуркад для него гонка преследования в Финляндии стала последней в карьере. Россиянин Александр Логинов стал седьмым, Евгений Гараничев — 15-м.
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