Разгон облаков на праздники в Москве обойдется в этом году почти в 452 млн рублей

Именно на такую сумму заключила контракт московская мэрия. Как говорится в документах на сайте госзакупок, метеозащита понадобится городу во время первомайских праздников, День Победы, День России и День города. В прошлом году на «разгон облаков» московские власти выделили 410 млн.