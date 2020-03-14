Разгон облаков на праздники в Москве обойдется в этом году почти в 452 млн рублей

Именно на такую сумму заключила контракт московская мэрия. Как говорится в документах на сайте госзакупок, метеозащита понадобится городу во время первомайских праздников, День Победы, День России и День города. В прошлом году на «разгон облаков» московские власти выделили 410 млн.
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
В Москве опять «винтят» мирный протест. Задерживают защитников Конституции… Как проповедник таблицы умножения, апостол банальности и представитель Капитана Очевидность говорю вам: презрение путинской малины к закону и правилам приличия отзовется тут, и довольно скоро по историческим меркам, таким низовым правовым нигилизмом, что мы вздрогнем…