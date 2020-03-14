Комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию

У себя в Instagram он пишет, что сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России. Он рассказал, что хотел поехать в США, но Израиль из-за коронавируса ограничил въезд для иностранцев. В конце января Долгополов уехал из России после того, как на него подали заявление в полицию об оскорблении чувств верующих.