Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции

Накануне все регионы поддержали проект поправок, постановление о результатах этой процедуры сегодня принял Совфед. Теперь закон будет направлен для проверки в КС. Как сообщает пресс-служба суда, проверка будет проведена в течение семи дней, слушания не будут публичными, решение будет незамедлительно направлено президенту. После этого пройдет общероссийское голосование по поправкам, которое запланировано на 22 апреля.
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
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