Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции

Накануне все регионы поддержали проект поправок, постановление о результатах этой процедуры сегодня принял Совфед. Теперь закон будет направлен для проверки в КС. Как сообщает пресс-служба суда, проверка будет проведена в течение семи дней, слушания не будут публичными, решение будет незамедлительно направлено президенту. После этого пройдет общероссийское голосование по поправкам, которое запланировано на 22 апреля.