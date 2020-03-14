В Москве и Подмосковье ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

С 16 марта решать, продолжит ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Московские частные школы, согласно рекомендациям департамента здравоохранения, уйдут на двухнедельный карантин. На сегодняшний день, коронавирус в Москве выявили у 24 человек. Всего заболевших в России — 47 человек, восемь из которых выздоровели.