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17:30, 14 марта 2020

Главный санитарный врач может получить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать такое предложение. По его словам, домашний карантин могут сделать обязательной к выполнению гражданами мерой. Мишустин также высказался за необходимость
сократить число массовых мероприятий в регионах.



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