Главный санитарный врач может получить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать такое предложение. По его словам, домашний карантин могут сделать обязательной к выполнению гражданами мерой. Мишустин также высказался за необходимость

сократить число массовых мероприятий в регионах.