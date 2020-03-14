Финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф Кубка Гагарина

Из-за короновируса команда не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА. Сезон в КХЛ может завершиться досрочно.

Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге. После того, как власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса, в руководстве финского клуба приняли решение играть без зрителей. Однако сегодня Йокерит заявил, что снимается с Чемпионата. Поскольку здоровье людей всегда имеет наивысший приоритет.

В Континентальной хоккейной лиге пройдёт совещание по поводу возможного переноса матчей Кубка Гагарина из-за коронавируса. Даты матчей плей-офф могут быть сдвинуты как минимум на две недели. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

Судьба хоккейного Чемпионата будет решена 17 марта.