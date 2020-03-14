В связи с распространением инфекции люди почти перестали выходить на улицу, а на полках магазинов исчезли многие категории товаров. Об этом «Эху Москвы» рассказала жительница Мадрида Наталья Горшкова.

В продуктовых магазинах Мадрида исчезли многие категории товаров после введения в стране «состояния повышенной готовности». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» жительница Мадрида Наталья Горшкова.

«Дефицит наблюдается очень сильный. Еще три недели назад перестали продаваться маски, от самых дешевых до самих дорогих. Пропали из продажи средства дезинфекции рук. В понедельник утром уже в обычном супермаркете мадридского района не стало таких продуктов как крупы, все виды макарон, практически не осталось мяса, просто закрытые прилавки, где ничего нет. Туалетная бумага и жидкое мыло для рук», — сказала она.

Н.Горшкова добавила, что с понедельника местные власти планируют запретить людям выходить из дома без крайней необходимости, однако строго следить за этим никто не будет, испанцы добровольно придерживаются рекомендованного режима.

Жительница Мадрида также отметила, что 80 процентов испанцев с 16 марта будут работать из дома.

«Максимально сокращены все возможности выхода из дома и пребывания в публичных пространствах. За последние сутки стало очень мало народу на улице, абсолютно никакого движения транспорта», — заключила она.

Число заболевших коронавирусом в Испании за последние сутки выросло на полторы тысячи человек.

Местные власти планируют запретить людям выходить из дома без крайней нужды, но строго следить за исполнением требования никто не будет, добавила Наталья Горшкова. Она отметила, что испанцы добровольно ведут себя очень сознательно.