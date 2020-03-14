Поступило сообщение о «минировании» четвертогро самолета, он следует из Новосибирска в Москву

Сразу несколько российских самолетов столкнулись с нештатными ситуациями за этот день.

В нескольких случаях речь идет о сообщениях о минировании лайнеров.

Первым проблемы испытал самолет Sukhoi Superjet 100, летевший рейсом Будапешт – Москва. У него сработал датчик неисправности кондиционирования, рассказали агентству «Интерфакс» в компании «Аэрофлот». В результате, как следовало из данных сайта Flightradar24.com, лайнер снизился с 10 до 4,5 тысяч метров. Как уверяют в «Аэрофлоте», SSJ-100 приземлился в «Шереметьево» в штатном режиме.

Чуть позднее сигнал тревоги подал самолет, летевший из Москвы в Челябинск. Он был вынужден приземлиться в Казани. Сначала источники информагентств говорили о минировании лайнера, однако затем они утверждали, что экстренная посадка произошла из-за неадекватного поведения пьяного пассажира на борту. Впрочем, как передает агентство ТАСС, на почту «Шереметьево» пришли анонимные сообщения о минировании трех авиарейсов: Москва-Тюмень, Москва-Иркутск и Москва-Челябинск. Один из них, летевший в Тюмень, уже приземлился в аэропорту назначения.

За последнюю неделю ранее поступило 10 сообщений о минировании российских самолетов. Все они оказались ложными.