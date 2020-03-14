Роддом №8 в Москве будет временно перепрофилирован на прием пациентов с коронавирусом

Как сообщили «Интерфакс» в столичном департаменте здравоохранения, с такой инициативой выступил сам коллектив медучреждения. Сотрудники предлагают обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией.