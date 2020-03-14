Столичные клиники из-за коронавируса закрыли для посещения

Это касается всех круглосуточных стационаров, как взрослых, так и детских. Как передает «Интерфакс», посетители по-прежнему смогут передавать «посылки» своим близким, для этого в каждой больнице выделены места. О состоянии пациента можно будет узнать у лечащего или дежурного врача в определённые часы.