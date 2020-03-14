Не менее 35 человек задержаны у здания ФСБ на Лубянке в ходе одиночных пикетов против политических репрессий

Среди задержанных — глава движения «За права человека» Лев Пономарев, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и бывший фигурант «болотного дела» Леонид Развозжаев. Как передает ОВД ИНФО, один задержанный был увезен на скорой из ОВД «Таганский».
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