Экстренную посадку пришлось совершить еще одному пассажирскому борту

Как сообщает источник ТАСС, самолет, вылетевший из Москвы в Челябинск, подал сигнал тревоги из-за дебоша на борту. По другим данным, неизвестные сообщили о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Самолет благополучно приземлился в Казани. Кстати, по сведениям ТАСС, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о «минировании» еще двух самолетов» Москва – Тюмень и Иркутск – Москва. Эти самолеты маршрут не меняют и летят в пункты назначения.
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