Крупные отечественные банки резко поднимают ставки по ипотеке

Так они отреагировали на ослабление рубля.

Еще со вчерашнего дня ставки по ипотеке выросли на полтора пункта в Юникредит банке и Транскапитал банке. Намерение пересмотреть ставки в сторону повышения подтвердили а Альфе, Открытии и Росбанке, сообщают «Ведомости». Контрагенты имеют информацию и о повышении ставок и в Райфайзенбанке.

Отмечается, что новые ставки будут применяться не только к новым, но и к уже одобренным заявкам, по которым еще не подписаны кредитные договоры. К слову, на это банки имеют право, в отличии от повышения ставок по уже выданным ипотечным кредитам — после подписания договора ставку можно менять только в сторону уменьшения.

Добавим, что в ВТБ, МКБ, Уралсибе, Зените и СМП-банке решение о повышении ставок пока не приняты.