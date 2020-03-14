В центре Москвы на акции в поддержку политзаключенных задержали уже более 30 человек

По данным, которые публикует сайт «ОВД-Инфо», среди них оказался несовершеннолетний.

В автозак попал и член совета движения «Левый фронт», бывший фигурант «болотного дела» Леонид Развозжаев.

Он сказал, что происходящие в стране события отражают вектор ужесточения политики властей.

По мнению Развозжаева, все оппозиционные силы также должны совместно выступить против принятия поправок в Конституцию.

Сегодня закон об изменениях в Основной закон подписал Владимир Путин. Документ уже отправлен на проверку в Конституционный суд.