В центре Москвы на акции в поддержку политзаключенных задержали уже более 30 человек

По данным, которые публикует сайт «ОВД-Инфо», среди них оказался несовершеннолетний.
В автозак попал и член совета движения «Левый фронт», бывший фигурант «болотного дела» Леонид Развозжаев.
Он сказал, что происходящие в стране события отражают вектор ужесточения политики властей.
По мнению Развозжаева, все оппозиционные силы также должны совместно выступить против принятия поправок в Конституцию.
Сегодня закон об изменениях в Основной закон подписал Владимир Путин. Документ уже отправлен на проверку в Конституционный суд.