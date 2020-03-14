Излечившиеся от коронавируса могут страдать от серьезных последствий и после выздоровления

Это выяснили китайские врачи, наблюдая за группой выписанных пациентов.

Излечившиеся от вируса могут впоследствии страдать от ухудшения функции легких. Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на управление больничных учреждений Гонконга, где было зарегистрировано более 130 случаев заражения. Врачи рассказывают, что из десяти переболевших трое пока не смогли полностью восстановиться. В частности они задыхаются при ходьбе, у некоторых функция легких снижается на 20-30%.

Между тем, вирус продолжает набирать обороты. Российские власти принимают все новые меры для его сдерживания. В частности с понедельника будет ограничено авиасообщение с Европой, а также с завтрашнего дня закрывают для иностранцев сухопутную границу с Польшей и Норвегией, из-за этого РЖД пришлось отменить некоторые поезда. В Москве действует режим повышенной готовности: ужесточены требования по карантину, в школах введено свободное посещение. Также стало известно, что столичные больницы закроют для посетителей — запрет распространяется на все круглосуточные стационары. В поликлиниках отменили плановую диспансеризацию и профилактические медосмотры.

Число инфицированных во всем мире почти достигло 140 тысяч человек. В Москве зафиксировано 24 случая инфицирования.