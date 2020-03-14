Правозащитник Пономарев задержан на акции у здания ФСБ против политических репрессий

Председатель национальной общественной организации «За права человека» Лев Пономарев задержан на акции у здания ФСБ против политических репрессий. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Как эксперт при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, я фиксирую, что около здания ФСБ происходит грубейшее нарушение закона. Забирают людей просто так. <...> Я пытался остановить этот беспредел, меня тоже естественно забрали, здесь в автобусе со мной еще десяток человек», — сказал он.

Правозащитник подчеркнул, что полицейские, участвующие в незаконных задержаниях должны понести ответственность за свои действия.

«Мы будем требовать ответственности всех полицейских, которые участвуют в этом преступлении. Это первая акция против узурпации власти Путиным, и они показывают, что именно так они будут выполнять уже нарушенную Конституцию, вытирая ноги обо всю Конституцию вместе с поправками», — заявил он.

Л.Пономарев также обратился к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в ситуацию.