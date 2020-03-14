В Москве штатно сел самолет, подавший сигнал тревоги

По сведениям ТАСС, экипаж «Суперджета», вылетевшего из Будапешта, спустя полчаса после взлета сообщил о технической проблеме и снизился до 4,5 тысяч метров вместо положенных 10-ти. Командир пассажирского лайнера рассказал о том, что сработал датчик неисправности кондиционирования.