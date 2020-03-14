Миллиардер Олег Дерипаска призвал ввести карантин во всей России

Предприниматель в своем telegram-канале выразил мнение, что страна не готова к эпидемии коронавируса и предупредил, что возможны последствия бесконтрольного распространения инфекции окажутся более серьёзным, чем развал страны в 1991 году.

Предприниматель посетовал на то, что россияне массово игнорируют меры предосторожности и не понимают, что такое экспоненциальный рост числа зараженных.

Сегодня из-за коронавирсуа режим свободного посещения школ ввели власти Москвы и Подмосковья. Минпросвещения рекомендовало всем регионам при необходимости перевести школьников на дистанционное обучение.

