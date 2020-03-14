Новую партию так называемых «урановых хвостов» привезут в Россию

«Росатом» называет это ценным сырьем, экологи — ядерными отходами.

Судно «Михаил Дудин» вышло из Амстердама с сотнями тонн так называемых «урановых хвостов» и идет в один из портов Ленобласти. Об этом сообщили экологи Greenpeace. «Росатом» перенес пункт прибытия груза из Петербурга из-за протестов против ввоза в город обедненного гексафторида урана. Это будет первая транспортировка такого груза в этом году. До этого «урановые хвосты» привозили уже десять раз каждые три недели. Всего «Росатом» хочет получить 12 тысяч тонн этого сырья из Германии. Из Ленобласти груз отправят в Свердловскую область. Там находится установка для дообогащения урана. Протест против отправки «хвостов» в Россию выражали некоторые депутаты Бундестага. Из 49 петербургских депутатов против высказались лишь восемь. В начале этого года «Гринпис» передал замминистру экологии Германии 70 тысяч подписей против ввоза «урановых хвостов» в Россию. Ожидается, что в Ленобласти судно «Михаил Дудин» окажется 16 март

Россия накопило примерно 40 % от мировых запасов «урановых хвостов». Полностью избавиться от них в «Росатому» рассчитывают не раньше чем через 50 лет.