В центре Москвы задерживают участников акции против политических репрессий

Они собирались выйти на пикеты к зданию ФСБ на Лубянке, а затем выстроить вокруг живую цепь. Один из задержанных – глава движения «За права человека» Лев Пономарев, — рассказал «Эху Москвы» о действиях силовиков. Помимо Пономарева в автозаке оказался и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его подсчетам, задержаны уже два десятка человек. Удальцов добавил, что задержания продолжаются.

Организаторы сегодняшней акции решили поменять формат после того, как мэрия Москвы ранее отказалось согласовать шествие и митинг в центре города, предложив им переместиться в Люблино.