Президент Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции

Это произошло спустя лишь несколько часов после того, как Совет Федерации утвердил решение парламентов всех регионов России о поддержке изменений.

Законопроект, подписанный Путиным, предусматривает несколько изменений, связанных с перераспределением полномочий парламента и президента. Также там появится упоминание о боге, а кроме того, о русском языке как языке государствообразующего народа. Кроме того, уменьшится число судей Конституционного суда до 11 человек. Поправка же, которая была внесена последней, предусматривает обнуление сроков президента на момент вступления изменений в силу – в настоящий момент она может быть применена к Владимиру Путину.

Согласно документу, предусмотрено, что сначала оценку поправкам в Основной закон должен дать Конституционный суд. Он должен оценить их на предмет соответствия 1, 2 и 9 статьям. Затем же изменения выносятся на всенародное голосование. Поправки будут считаться одобренными, если их поддержат не менее половины граждан от всех пришедших на избирательные участки.

Несколько минут назад стало известно, что закон поступил на рассмотрение Конституционного суда.

Голосование по поправкам в Конституцию, как ожидается, пройдет 22 апреля. К слову, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что оно должно состояться, несмотря на коронавирус.

Конституционный суд РФ рассмотрит запрос президента о проверке закона о поправке в конституцию без проведения публичных слушаний сообщили в пресс-службе суда. «Процедура составления заключения КС не предполагает публичности. В этом деле нет сторон-участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе», — говорится в сообщении, поступившем в субботу в ТАСС.