Единый день экопротеста пройдет 15 марта в сорока населенных пунктах России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист Общероссийского гражданского экологического движения «Нам здесь жить», один из организаторов акции Дмитрий Секушин.

«Экологическое движение «Нам здесь жить» запланировало проведение Единого дня протеста 15 марта. Этот день призван объединить различные акции экологических протестов по всей стране. В нем примут участие около 40 городов, сел различных регионов страны. Мероприятие пройдет в форме митингов и массовых пикетов. Там, где власти не согласовывали ни то, ни другое, люди выйдут в одиночные пикеты», — сказал он.

Д.Секушин добавил, что основное требований протестующих – «цивилизованное обращение с отходами и соблюдение экологических норм». По мнению активиста, «корень проблем всех регионов в неправильном отношении власти к экологии».