Координатор «Левого фронта» Удальцов задержан на акции против политических репрессий у здания ФСБ

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан на акции против политических репрессий у здания ФСБ. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Буквально несколько минут назад меня задержали, я стоял в стороне от пикетов, разговаривал по телефону, не участвовал в акции никаким образом. Подошли сотрудники полиции и задержали, отправили в автозак. Тут еще двое человек задержанных, один из них задыхается, ему вызвали скорую», — сказал он.

По оценкам С.Удальцова, задержано уже около полутора десятка участников акции.

«Кто плакат разворачивает для одиночного пикета – тут же полицейские довольно жестко задерживают, заламывают руки. Всего здесь вместе с журналистами не более сотни человек, никакого криминала, никакой угрозы для общественного порядка нет, обычный одиночный пикет. Тем не менее, задержания продолжаются, человек 15 уже точно задержано», — заключил он.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать митинг и шествие против политических репрессий в центре столицы. Организаторы митинга вышли на одиночные пикеты у здания ФСБ на Лубянке, собираясь окуржить здание «живой цепью» из очереди к одиночным пикетам.