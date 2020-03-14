Фигурантам дела Михаила Абызова ужесточили обвинение с участия на создание преступного сообщества

Адвокат одного из подсудимых рассказал ТАСС, что по этой части статьи гораздо строже – до 20 лет лишения свободы, а не до 10.

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства также обвиняют в отмывании денежных средств в крупном размере, незаконном предпринимательстве и особо крупном мошенничестве. Сам Абызов не признает себя виновным по всем эпизодам.