Некоторые музеи в России объявили о приостановке работы из-за коронавируса

«Это не паника, а ответственный подход к делу», говорится в обращении руководств «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. Музей Бориса Ельцина арт-галерея с понедельника принимать посетителей не будут. Отмечается, что такое решение руководство принято ради безопасности гостей и сотрудников из-за пандемии коронавируса. При это само здание «Ельцин Центра» закрываться не будет. Его арендаторам – магазинам, ресторанам и офисам – предложили самим решить, прерывать ли работу. Еще один музей – расположенный в московском Парке Горького «Гараж» — также закрывает свои двери для посетителей на неопределенное время на фоне возрастающего напряжения по поводу коронавируса. Многие другие российские музеи также принимают меры безопасности, связанные с эпидемией, но, тем не менее, пока продолжают работать. Между тем, миллиардер Олег Дерипаска считает, что должны быть приняты гораздо более серьезные меры. Ранее в своем телеграм-канале он написал о необходимости ввести в стране полный карантин и закрыть границы, пока не поздно. Власти же пока ограничились приостановкой авиасообщения с Европой и рядом других стран, а сегодня стало известно о предстоящем

закрытии сухопутной границы с Норвегией и Польшей.

В России пока выявлено несколько десятков случаев заражения коронавирусом. Всего в мире количество инфицированных приближается к 140 тысячам