В Элисте в эти минуты начинается митинг за права, интересы и достоинство калмыцкого народа

Сразу несколько факторов побудили людей выйти на улицы, в том числе и несогласие с поправками в Конституцию. Об этом «Эху Москвы» рассказал местный журналист Бадма Бюрчиев. Бюрчиев добавил, что отдельный митинг против поправок пройдет в Калмыкии 21 марта. Организаторы уведомили власти и пока не получили отказа.