Самые богатые люди мира в этом году уже потеряли почти 1 триллион долларов

Такие подсчеты приводит Блумберг, также отмечающее, что на начало 2020 их суммарное состояние достигло рекордных величин – более 6 триллионов. Причиной резкого спада стала ситуация на фондовых рынках, которые обрушились на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Так за один только день главы Louis Vuitton, Amazon и Microsoft в совокупности потеряли почти 25 миллиардов долларов. Среди российских предпринимателей больше всего финансово пострадали совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, глава «Норникеля» Владимир Потанин и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
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