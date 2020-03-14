РФ в ответ на призыв сенаторов США к европейским санкциям против Пригожина предложила вместе бороться с коронавирусом

Россия, в ответ на призыв сенаторов США ввести европейские санкции против Евгения Пригожина, предложила совместно бороться с коронавирусом. В сообщении посольства в Вашингтоне говорится, что представители Демократической партии преследуют свои корыстные цели в условиях очередной предвыборной кампании.

Накануне лидер демократичесого меньшинства в Сенате Чак Шумер и четверо других сенаторов снова обвинили российского предпринимателя, которого связывают с Агентством интернет-исследований (так называемой «фабрикой троллей»), во вмешательстве в прошлые президентские выборы и выразили опасение, что это повториться и в этом году.