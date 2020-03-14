Ассоциация туроператоров призвала признать форс-мажором ситуацию в сфере туризма

Исполнительный директор организации Майя Ломидзе считает, что это позволит отсрочить выплаты авиакомпаний и туроператоров своим клиентам. Ее слова приводит РИА Новости. Глава АТОР сказала, что на фоне пандемии короновируса можно говорить скорее не о коллапсе туристической отрасли, а о коллапсе потребителей, которые внезапно лишились возможности куда-либо полететь.

Туроператоры надеются получить компенсацию некоторый части потерь от вспышки инфекции в Европе. Минфин не видит для этого правовых оснований.

