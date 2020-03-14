В США россиянина обвинили в мошенничестве на 26 миллионов долларов

Ему грозит до 20 лет тюрьмы и крупный штраф.

Россиянина задержали во Флориде. Однако генконсульство России в Нью-Йорке пока не получало соответствующих уведомлений от властей Соединенных штатов, сообщает ТАСС. Дениса Сотникова подозревают в обмане американских инвесторов. По версии комиссии США по ценным бумагам и биржам, россиянин убеждал купить фиктивные депозитные сертификаты. Продвигались они через рекламу в интернете и поддельные сайты, которые имитировали страницы финансовых организаций. По информации комиссии, преступная схема действовала с 2014 года, и пострадали от нее в основном пожилые люди. Всего минимум 70 человек по всей стране. Иск будет рассматривать суд Нью-Джерси. В нем указано, что часть средств, полученных в результате незаконных действий, могла получить супруга россиянина. Помимо длительного лишения свободы Денису Сотникову грозит штраф в размере 500 тысяч долларов.

Истцы намерены добиваться суда присяжных для Дениса Сотникова.