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Эксклюзив Эха 13:00, 14 марта 2020

В Москве и Подмосковье из-за коронавируса вводится свободное посещение школ

Решать, оставлять ли ребенка дома, должны будут родители. Вслед за этим Минпросвещение рекомендовало всем регионам при необходимости перевести школьников на дистанционное обучение. Кроме того, в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина, Россия закроет въезд для иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

Директор Центра образования N 109 Евгений Ямбург считает введение свободного посещения школ с 16 марта разумной мерой в связи с опасностью заражения коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Вполне разумное распоряжение, потому что, на самом деле, опасность такая есть. Московские школы оборудованы по последнему слову техники, есть и компьютеры, и планшеты, так что обеспечить дистанционное обучение ребят вполне возможно. Но решать будут родители, потому что взять на себя ответственность, закрыть все школы и перевести, как в некоторыхc странах, только на дистанционное обучение, тоже достаточно опасно. Где гарантия, с кем они там будут дома, куда их понесет, насколько дистанционное обучение убережет их, да они больше общаться друг с другом будут на улице», — сказал он.
Е.Ямбург добавил, что в школах ведется регулярная проверка состояния здоровья детей и панику создавать не нужно.

Совершенно нормально, что сейчас вокруг коронавируса развили такую панику, поскольку это может поспособствовать более активной борьбе с инфекцией. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Леонид Радзиховский. Радзиховский добавил, что, как и во всех остальных случаях, важно не перегнуть с запугиванием, чтобы паника не обросла ненавистью.

Верующих в Петербурге не пугает новый коронавирус. Они массово целуют мощи Иоанна Предтечи, выставленные в Казанском соборе. Баночка со спиртом и тряпочка — вот спасение от нового коронавируса. Так, видимо, считают в петербургской епархии РПЦ. Именно этим простым средством протирают ларец с частицей мощей Иоанна Предтечи. Причем удается успеть стереть следы не каждого поцелуя. Кто-то прикладыватся даже к полу. Также в соборе выставлен список икона Казанской Божией Матери. Ее верующие тоже целуют, трогают руками, подносят к ней детей. И это не смотря на то, что РПЦ посоветовала дезенфицировать иконы и не относится к новому коронавирусу легкомысленно. Христианскую святыню привезли в Петербург до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нвоого коронавируса. Ларец с мощами Иоанна Предтечи пробудет в Петербурге еще три дня. Затем реликвию увезут обратно в Израиль. Накануне власти Петербурга ввели запрет на массовые мероприятия более тысячи человек и ввели решим повышенной готовности из-за пандемии нового коронавирусса.



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