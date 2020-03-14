Организаторы митинга против политических репрессий намерены окружить здание ФСБ очередью к одиночным пикетам

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг и шествие против политических репрессий в центре столицы. Организаторы митинга намерены окружить здание ФСБ на Лубянке очередью к одиночным пикетам. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественный активист Павел Кудякин.

«Группа общественных активистов подавала в мэрию города Москвы заявку на проведение шествия и митинга против политических репрессий, против фальсификации дел по политическим обвинениям, против применения пыток при следствии. Нам отказали во всех маршрутах и предложили проводить мероприятие в Люблино, что называется, подальше от глаз. Мы пришли к мнению, что необходимо провести акцию, находящуюся в рамках закона. Одиночные пикеты и очередь к одиночным пикетам – если придет достаточно много народу, замкнуть цепочку вокруг здания ФСБ на Лубянке», — сказал он.

П.Кудякин добавил, что накануне ему поступило предостережение от прокуратуры о недопустимости незаконных действий. Активист подчеркнул, что акция пройдет в рамках действующего законодательства, «никаких незаконных действий не планируется».

Начало одиночных пикетов в 14.00, в 15.00 организаторы собираются «замкнуть цепочку» вокруг здания.